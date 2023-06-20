一名海地籍男子3年前娶了台灣妻子後定居新竹，但婚後仍不改花心本性，陸續曖昧多名女子，妻子最後崩潰要求分居並提離婚，男子竟暴怒說「你一直要逼我離婚…我他X的想在一個地方放把火，你和你的家人誰也跑不掉」，法官認為雙方已無維持幸福婚姻的意願，判准女子休夫。

妻子主張2人在109年在台灣結婚後，丈夫無心經營家庭，常與異性有曖昧、徹夜不歸，多次溝通後她去年2月提出離婚，丈夫一度情緒失控摔壞家中物品，她因此患了家中門鎖，2方自此分居，去年5月又因爭執，男方有輕生、稱放火燒全家的言行，她為此向法院提出離婚；男方稱從未有不正當男女關係，女方會提告是因為他未如期給付對方金錢。

法官認為2人在109年2月27日結婚，婚後共同居住在新竹市，隔年因爭執，女方更換住處門鎖，男方就再也沒有回到該住所；此外，男方的聊天訊息中曾向A女說「如果有女友就不能交朋友，那我不需要女友」，企圖隱瞞已婚身分，後來男子又與另名B女說「我有點累，在想我可以過去嗎？給我地址」、「我只是想抓住每個能見到妳的機會，你知道實際上見你不代表性」。

法官也在男子的訊息發現他曾對妻子說「你一直要逼我離婚，對嗎」、「我他X的想在一個地方放把火，你和你的家人誰也跑不掉」，認為雙方於婚姻關係中協力保持生活圓滿、安全及幸福之基礎不復存在，判准離婚。