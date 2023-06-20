國民黨總統參選人侯友宜今天拜會國民黨前主席吳伯雄，吳伯雄2007年接任國民黨主席之後，整合在野及泛藍勢力，贏得2008年總統大選並讓泛藍勢力掌控立院四分之三席次。吳伯雄喊話台灣所有在野的力量，務必要再次團結一致，不要三心二意，切莫分散力量。

吳伯雄上午會見侯友宜，並給予侯全力的支持，呼籲藍軍支持者堅定團結在一起，在侯友宜的帶領下，重新贏回總統大選，並在立法院取得過半支持力量，台灣才有機會，撥亂反正，轉危為安。

吳伯雄說，2008年擔任國民黨主席時，曾經掌握民心向背，結合所有在野力量，終結民進黨八年貪腐執政，同時國民黨在立法院也成為多數黨，給台海帶來八年的和平穩定。他極為盼望台灣所有在野的力量務必要再次團結一致，不要三心二意，切莫分散力量。

吳伯雄肯定侯友宜從政以來的歷練，尤其在主持新北市的成績獲得五星級市長的肯定，相信在國民黨中央，智庫，及所有縣市長、議員及從政公職人員的共同奮鬥全體大動員打拼下，侯友宜最終一定會勝選。

吳伯雄盼望有個全新的政局，中央、地方一條心，中華民國再復興，台灣重新走回安定繁榮，兩岸重拾和平穩定的大局，這才是多數台灣選民的心聲，這種主流民意一定要結合起來，相信侯友宜一定可以挑起這個重責大任。

吳伯雄呼籲，為了兩岸的和平，避免兵戎相見，總統選舉事關重要，國人應同心協力，再一次推動政黨輪替，終結民進黨執政下的危局與亂局，重新找回台灣與台海安全穩定的局面，讓全民有個安居樂業的生存環境。