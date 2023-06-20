新竹縣衛生局持續密切注意新北兒童用藥安全事件，近日針對開立巴比妥製劑處方的7家醫療院所加強實地稽查，均無異狀，另也已在330家領有管制藥品登記證的業者及機構中，完成260家管制藥品收支勾稽，目前也均無異常，將持續滾動式稽查。為使民眾安心，新竹縣轄內5家醫院，可提供鄉親自費檢驗巴比妥（Barbiturate）及苯二氮平類（BZD）。

為了掌握縣內醫療院所用藥安全狀況，新竹縣政府衛生局針對開立巴比妥製劑處方的7家醫療院所加強實地稽查，現場盤點藥物收支數量是否正確，目前已完成全面查核，均無異常狀況，衛生局也將持續加強管制藥品實地稽查事宜，倘查有違規情事將依法處辦。

新竹縣領有管制藥品登記證的醫療院所、藥事機構、教育研究單位及動物醫院等計有330家，為防範藥品濫用、管制藥品使用情形，稽查方式採不事先通知，盤點收支數量是否正確等重點稽查，為管制藥物的用藥安全把關。迄今已完成260家管制藥品收支勾稽，多為民眾較易接觸的醫事機構，其中含130家的現場稽查，均無異狀。

衛生局提醒，若對家中幼兒有不當用藥疑慮或有相關檢驗需求者，可至東元綜合醫院、北榮新竹醫院、台大生醫醫院竹北院區及竹東院區自費檢驗巴比妥及苯二氮平類，仁慈醫院僅提供自費檢驗苯二氮平類，每項費用約420至640元，不含掛號費、診察費等其他醫療費用。衛生局表示，醫院檢體需外送代檢，所以等候報告時間約1周，詳細資訊可直接撥打醫院電話聯繫