中華帕拉林匹克總會長期為推廣帕拉運動及運動平權而努力，日前在總會穆閩珠會長與監事會召集人暨中華民國帕拉林匹克智能障礙運動協會林寶臨理事長的共同帶領下，中華代表團於法國舉辦的「Virtus 2023世界運動會 (Virtus Global Games Vichy 2023)」捷報頻傳，創下二金、三銀、一銅的佳績。

選手的表現包括陳玠丞囊括游泳200公尺仰式金牌、200公尺蛙式銀牌，以及400公尺混合銅牌；陳柏諺勇奪桌球男子單打金牌，並取得2024巴黎帕運參賽資格，陳柏諺與李婧萱搭檔拿下桌球男女混雙項目的銀牌；年僅9歲的戴睿言則是在馬術項目中奪得銀牌。

此外，中華民國帕拉林匹克智能障礙運動協會林寶臨理事長也在日前當選世界心智障礙者運動總會亞洲區副會長。林寶臨理事長表示，任期內將會傾力協助心智障礙者運動總會亞洲區洲際辦公室在面臨各種挑戰時，尋求切實可行的解決方案，進一步加強於會員國舉辦的相關體育賽事在各國的交流與服務。林寶臨理事長現在同時為中華帕拉林匹克總會監事會召集人，並曾經擔任臺灣國際身心障礙游泳協會（TIDSA）理事長。

穆閩珠會長說，林寶臨理事長榮任世界心智障礙者運動總會亞洲區副會長，使臺灣參與國際體育事務又向前邁進了一大步，藉由積極參與國際體育運動組織與活動，不僅能夠提升臺灣的國際能見度，增進國際影響力，也是推展實質外交最好的方式。中華帕拉林匹克總會也將持續與各協會加強合作交流，促使更多身心障礙人士投入帕拉運動，協助臺灣選手參與各大國際賽事，透過經驗累積拓展視野激發潛能，讓選手在國際舞台上發光，讓世界看見臺灣。