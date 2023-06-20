不少情侶在交往期間會用AA制一起分擔生活開銷，而有位哥哥在網上抱怨，其妹妹與妹婿2人婚後實行AA制，任何開銷都要夫妻各半，甚至連妹婿的「孝親費」也要一起AA制，讓他認為妹妹根本就是被「A到底」，然而，當妹妹確診不舒服，妹婿漠不關心的樣子，讓他非常無難，便上網求助網友「對於這種人，有什麼方法嗎？除了離婚，還是只能離婚嗎？」；對此網友則勸原PO表示「你妹感覺沒有想離婚，只是嘴巴抱怨，你別倘混水」。

一名哥哥在臉書社團「匿名3公社」匿名發文，他提到妹妹結婚已3年，婚前妹婿要求妹妹婚後2人要一起AA制，任何開銷都要夫妻各半，不僅小孩的生活費、奶粉錢、上幼稚園的費用要AA制，甚至連妹婿的「孝親費」也要AA制，簡直是各種費用全部「A到底」。

近日，因妹妹不慎確診，半夜打來向他哭訴不舒服，不僅妹婿不載妹妹去醫院，甚至還被一腳踢開繼續睡覺，直到他找到家人載妹妹去掛急診，然而，然而，妹婿也是一副漠不關心的樣子，讓他感到非常無奈，上網求問網友「對於這種人，有什麼方法嗎？除了離婚，還是只能離婚嗎？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示、「婚前就知道了，硬結。都這樣了，不早一點認賠殺出！妳問妳妹有多少青春浪費」、「這男人只是要她分擔養父母的生活費吧？妳妹其實是分母？」、「這男人跟本不愛妳妹妹了」、「婚前就知道還要結，自己要認，吞不下就快離」、「這婚姻留著幹嘛，老伴就是要互相照顧的，這樣的另一半還能過上一輩子嗎」。

不過另外有網友則表示，「你妹感覺沒有想離婚，只是嘴巴抱怨一下而已，你別倘混水了，等等都是你的問題，你就很衰了，倒楣的過來人」、「感覺你妹沒有很想離耶」、「自己人生別人負責，別人人生我懶的負責，可以省很多事情」、「妹妹不想離，妳擔憂也沒用」、「愛靠X又愛結，這種人，少管為妙，到時候公親變事主」。