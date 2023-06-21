88歲的黎姓男子在2020年利用幫一名女學生看診的機會，將手伸進她運動胸罩內亂摸，還說妳的胸部很漂亮，檢方起訴後，台灣高等法院駁回上訴，考量他逾80歲符合符減刑要件，依對於因醫療關係受其照護之人利用機會為猥褻罪判處可易科罰金之刑5月。

黎姓男子自己開設中醫診所，他被控利用執行醫療業務行為之機會，在2020年3月26日晚間7點為一名女學生看診時，以手持聽診器伸入她內衣內，直接將聽診器放在她胸部上游移，並藉機以手碰觸及揉捏她胸部方式對其為猥褻行為

女學生回家後向母親反應，醫師摸她胸部好幾下，是以手捏不是用碰的，她認為對方是故意的，對方還說她胸部很漂亮，母親陪同向警方報案。

新竹地方法院一審及高院二審都認定，黎姓男子為一己之私而對前來求診之被害人利用聽診之機會為猥褻行為，破壞醫病關係之信任度至為深鉅，所為實值非難，考量他是滿80歲之人，爰依刑法第18條第3項之規定減輕其刑，判刑5月。可上訴

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