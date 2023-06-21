近來新北「餵藥案」效應持續延燒，對此中華民國幼教聯合總會18日晚間發出聲明，呼籲幼教人員暫停餵藥行為，也造成家長與幼教老師關係緊張。對此基隆市長謝國樑表示，市府有新北協助宣傳檢驗醫院給有疑慮家長，也希望不要忽視幼教老師的愛心，希望真相早日水落石出。教育處表示，20日就有全面清查幼兒園託藥情形，全市園方仍持續提供託藥，請家長放心。

基市府教育處表示，為了維護幼兒權益，20日已全面清查全市108間幼兒園託藥措施現況，基於幼兒健康及建立親師互信，全市幼兒園仍持續提供幼兒託藥服務。

基隆市教育處提供的幼兒園託藥措施範例。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處指出，近日其他縣市疑似發生不當餵食幼兒管制藥品事件，已引發幼教現場親師間的不信任，為免效應擴大及衍生後續託藥爭議，已全面查察幼兒園託藥現況，督請各園持續提供必要服務，並再次提醒幼兒園應遵循下列託藥原則：

一、幼兒園應訂立託藥措施，並告知家長或實際照顧幼兒之人。

二、教保服務人員受託協助幼兒用藥，應以醫療機構所開立之藥品為限，用藥途徑不得以侵入方式為之。

三、教保服務人員協助幼兒用藥時，應請家長確實填寫託藥單，並確實核對藥品、藥袋之記載，確認處方籤及藥物有效時間，依所載方式用藥，並應留下紀錄。

四、幼兒服藥後如有不適，立即聯絡家長送醫。

學童如有託藥需求，家長須填寫託藥單，以利老師遵循指示餵藥。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處說，許多幼兒園反映，本次餵藥事件雖對教保人員士氣產生打擊，但亦有許多家長表示信任園所，事件發生後紛紛至幼兒園為老師打氣、送飲品等鼓勵第一現教師，且多數園所在第一時間仍持續協助有需要家長託藥。

市長謝國樑表示，基於區域共好的立場，市府會協助新北市宣傳檢驗醫院資訊給有疑慮的家長，並強調不應忽視幼教老師持續付出的努力與愛心，期盼疑似不當餵食幼兒管制藥品的真相能早日水落石出，使孩童能享有安心友善的成長環境。