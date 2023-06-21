炎熱的夏天，是啤酒的季節。近來各大通路引進各國精釀啤酒，口感各異、風格不同，品飲啤酒感受沁涼之餘，也可品嘗比較各國啤酒的特色，成為不少品味人士的夏日樂趣。

喜歡細緻口感的頂級精釀啤酒，在今年夏天可喝到來自加州Lagunitas拉古尼塔斯IPA精釀啤酒、紐西蘭老牌酒廠Monteith’s IPA精釀啤酒，在地精釀啤酒SUNMAI金色三麥推出首款罐裝啤酒「晃晃白啤」推出男女版兩款酒標，並攜手日本「SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」，以搭配吐司的果醬為概念，推出「蜂蜜檸檬啤酒」、「莓莓啤酒」兩款罐裝酒款，也廣受好評。

喜歡水果清爽風格的啤酒，可選擇日本的低酒精飲料「HOROYOI微醉」的台灣獨賣款「芒果冰風味沙瓦」，由代言人林柏宏站台促銷，更添好滋味。另有Edelweiss艾德懷斯「小白花」白啤新口味「輕奢蜜桃」、「繽紛莓果」，詩莊堡（STRONGBOW）季節限定的「黑甜莓果」及「清新柑橘」夏日限定啤酒。

日本「HOROYOI微醉」推出台灣獨賣款「芒果冰風味沙瓦」，代言人林柏宏站台促銷。（HOROYOI提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台灣精釀啤酒金色三麥為Z世代戶外潮流生活打造首款罐裝啤酒「晃晃白啤」。（SUNMAI提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

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