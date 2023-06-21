銀行跨行提領現金、轉帳都需要多付手續費，有網友好奇，年薪已高達百萬的強者，是否還會在乎每次跨行提領的5元手續費，甚至願意跑比較遠領錢？文章引起PTT網友們熱烈討論，多數人認為，即使年薪百萬，還是會在乎手續費，不想被坑錢，尤其年紀越大的長輩越在意。

為了省下手續費，許多人仍願意多花一點時間，「手續費我寧可拿來升級大薯，幹嘛給銀行賺」、「會，明明就電腦作業還要被多收錢」、「他們就是會在乎才會年薪百萬」、「會，有錢人更會注重他該有的權利」、「會，不該被坑的錢還是會在意。」

有網友觀察身邊長輩，發現似乎年紀越大越在意，「老一輩很多人還是會，不想被坑錢」、「爸媽會在意，可能不想被賺這種錢吧」、「感覺越老越在意，年輕人比較追求方便」、「老一輩最在意，時間多慢慢走去領，年輕人想要方便快速，就願意付出金錢。」

此外，有內行網友提到，現在許多企業的薪轉戶都有免手續費服務，可以盡量利用這項服務，「薪轉戶都有免手續費」、「薪轉戶的優惠用不完，轉帳比提款還常用」、「薪轉戶領錢還要手續費可以離職了，公司太廢」、「會在意，但薪轉戶免費次數用不完。」