民進黨台東立委選舉提名，現任立委英系的劉櫂豪民調輸給前立委賴坤成，無法參選連任，不過劉櫂豪今表示，積極的朝參選的方向前進，被指參選到底；知情人士指出，整合的工作是在初選通過的人身上，「你到底是只要當一個黨候選人，還是有機會當一個當選人」，這是一個關鍵。

劉櫂豪今天的動作，被解讀民進黨立委提名再受衝擊；知情人士指出，初選過後的弭平，是在初選過的人身上，但是劉櫂豪這段時間的確有認為很多委屈，包括通過初選者，沒有積極整合，及尋求支持的動作，甚至還不斷延續初選時的攻擊，當然劉櫂豪還有支持者有很多委屈，包括劉的支持者給予的壓力。

他說，初選完之後，整合的工作是在初選通過的人身上，你到底是只要當一個黨候選人，還是有機會當一個當選人。這是一個關鍵。

對於劉櫂豪這個動作，他說，「看吧！」過去例子，時間是自己設定，不必然要在全代會前全部提名完成，以前也發生過全代會時，沒有提名全部候選人，只要沒有去登記，就沒有所謂候選人的。