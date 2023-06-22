中廣與蓋洛普民調昨(21)日出爐，中廣董事長趙少康表示，其明確顯示，2024總統大選只有國民黨參選人侯友宜搭配民眾黨參選人柯文哲，才有可能達成下架民進黨的目標；國民黨前立委蔡正元則認為，柯侯配是政黨再輪替的唯一藥方。對此，羅智強子弟兵、國民黨台北市議員楊植斗感嘆道「國民黨竟一步一步走到這個田地」，引發網友議論。

中廣與蓋洛普公司昨公布最新總統大選民調，民進黨參選人賴清德以支持度31.89％居冠，柯文哲24.62％，侯友宜則為17.93％。對此，趙少康強調，侯柯配才有可能達成下架民進黨的目標，蔡正元則直言柯侯配是政黨再輪替的唯一藥方。

對此，楊植斗昨在臉書提及上述兩人的說法，並認為目前看來，藍白不整合的確是賴清德獨贏，也感慨道「國民黨竟一步一步走到這個田地」。楊植斗也補充表示，他覺得藍白不可能配，但送給賴清德他不甘心。

楊植斗這番話引發熱議，有一派網友認為「侯市長真的要展現想贏的決心，要讓大家看到，要做出改變」、「侯市長要加油」；但也有網友直言「國民黨就是有你們這樣的人，黨派誰出來就全力協助就對了，不要再自己人打自己人，學學民進黨吧」、「國民黨怎麼這麼沒自信心內？才剛開始就放棄！主帥才開始努力，小雞卻沒信心，彼此互信不夠，很容易被分化」、「自己人打自己人也不團結挺總統候選人，是要贏什麼啦」、「還有半年，也太早下定論」。