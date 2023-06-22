國民黨台北市立委第五選區（北中正、萬華）至今提名人選未決，日前北市黨部進行電話民調，不過因為數據結果差異過大而有所疑慮，因此提名程序推遲至今。市黨部表示，提名資格審議委員會已經在20日開會討論，已把民調以及會議討論等結果送黨中央，由黨中央決定要採重做民調、直接提名或徵召。不過黨內人士透露，目前仍盼望高雄市前市長韓國瑜的女兒韓冰能夠投入選戰。

針對國民黨北市第五選區立委提名，黨內議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平等人都表態有意參選。市黨部方面日前也進行電話民調程序，不過2家民調公司數據差異過大，甚至超過正負3％的誤差值。市黨部主委黃呂錦茹表示，經詢問專家及教授，皆認為除非當下發生大事，才可能出現此狀況，也因此提名程序推遲至今。

黃呂錦茹表示，由於電話民調的狀況，經過提名資格審議委員會討論後仍未有結果，因此委員會最終決定把過去民調數據等相關資料提送黨中央，究竟第5選區立委人選，後續要採重做民調、直接提名或徵召，都交由黨中央裁決。

不過黨內人士透露，目前國民黨內仍舊相當寄望韓國瑜的女兒韓冰能夠參選中正萬華區立委。該名人士更指出，若提名人選為韓冰，已經獲得目前檯面上2名爭取提名的人士首肯，願意全力支持。雖然韓冰日前已經表態專注學業無意投入選戰，不過該名黨內人士分析，若韓冰參選，國民黨將會有極大機率於中正萬華區勝出。對此黃呂錦茹僅簡短回應，表示韓冰是很好的人選，也尊重其意願。

此外，國民黨台北市黨部規劃，將於7月2日替黨內總統參選人、新北市長侯友宜舉辦首場北市造勢活動，目前預定在中山區大直附近飯店內舉辦，目前規劃邀韓國瑜等國民黨重要大咖，預計有千位北市黨務、社團幹部參加，未來也會與侯辦規畫北市大型戶外造勢活動。