日本全方位舞歌天團「EXILE 放浪兄弟」主唱TAKAHIRO上個禮拜天(18日)完美結束個人首次日本巡迴演唱會,AKIRA不但驚喜登台獻花,對於接下來的台灣行,除了期待能夠再訪,AKIRA突然教他下次來要舞台上講「哇酷哇酷」,TAKAHIRO當下疑惑問:「這是日文沒錯吧?!」

TAKAHIRO出道以來首次舉辦巡迴演唱會,在短短2個月內共演出20場,他表示自己是抱著決心去做,「2個月唱20場真的相當緊湊,但也在每一場和歌迷們有了許多不同的回憶」,並強調因為有大家的支持才能順利完成這次巡迴,更透露每次放浪兄弟演唱會都有台灣歌迷專程來看,特地現身獻花、慶祝他完成巡迴演唱會的AKIRA,除了稱讚這是場「保有EXILE的感覺,不過也充滿TAKAHIRO身為音樂人個人特色的演唱會」,還加碼當場問「有預計要在台灣辦演唱會嗎?」TAKAHIRO秒答「台灣嗎?很想辦耶!」

對於台灣的印象,TAKAHIRO表示「我去台灣的時候,覺得台灣是很棒的地方,也希望有一天可以辦演唱會,所以其實有學了一點中文,但後來因為疫情不能直接跟老師上課,所以最近沒有上課,有想說要再重新開始。」由於下個月即將來台參加「超犀利趴12」,AKIRA提議可以學一些新的在演出時用,表示最近台灣很流行一句日文是「WAKUWAKU哇酷哇酷(好興奮)」,TAKAHIRO當下遲疑了一下說「這是日文吧?」聽完解說後他竟然自己做起了《間諜家家酒》安妮亞的哇酷哇酷招牌手勢,邊說「很棒耶,興奮感真的很重要呢!」

AKIRA將領軍放浪二勢力在「超犀利趴12」帶來精采演出。 (LDH提供)

而之前放浪兄弟全團來台參加台視紅白錄影,接機的歌迷熱情令他們相當難忘,AKIRA也預告這次超犀利趴EXILE THE SECOND以及TAKAHIRO會用特別版本呈現出EXILE放浪兄弟的演出,屆時將演唱的曲目也要台灣歌迷可以好好期待;此外,TAKAHIRO也將在9月21日登上日本武道館,舉行主題為「EXPLORE」、僅此一場的限定演唱會,為他的個人活動十週年錦上添花,由於當年就是在這個會場過關斬將進而加入放浪兄弟,TAKAHIRO興奮說道「一直都希望能以個人的身份回到這個舞台,而這個夢想即將成真」,也喊話台灣歌迷:「一定要來喔!一起興奮的期待吧,哇酷哇酷!」

「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」的最新單曲〈NEVER SAY GOOBYE〉搭配AKIRA參與實境節目《神秘五金行》主題曲,而TAKAHIRO則將於9月21日在日本武道館開唱,2組人馬將以「EXILE放浪兄弟」的名義,由AKIRA領軍,SHOKICHI、NESMITH、KENCHI、TETSUYA及TAKAHIRO現身7月22日於南港展覽館舉行的「超犀利趴12」演出。