日本全方位舞歌天團「EXILE 放浪兄弟」主唱TAKAHIRO上個禮拜天（18日）完美結束個人首次日本巡迴演唱會，AKIRA不但驚喜登台獻花，對於接下來的台灣行，除了期待能夠再訪，AKIRA突然教他下次來要舞台上講「哇酷哇酷」，TAKAHIRO當下疑惑問：「這是日文沒錯吧？！」

TAKAHIRO出道以來首次舉辦巡迴演唱會，在短短2個月內共演出20場，他表示自己是抱著決心去做，「2個月唱20場真的相當緊湊，但也在每一場和歌迷們有了許多不同的回憶」，並強調因為有大家的支持才能順利完成這次巡迴，更透露每次放浪兄弟演唱會都有台灣歌迷專程來看，特地現身獻花、慶祝他完成巡迴演唱會的AKIRA，除了稱讚這是場「保有EXILE的感覺，不過也充滿TAKAHIRO身為音樂人個人特色的演唱會」，還加碼當場問「有預計要在台灣辦演唱會嗎？」TAKAHIRO秒答「台灣嗎？很想辦耶！」

對於台灣的印象，TAKAHIRO表示「我去台灣的時候，覺得台灣是很棒的地方，也希望有一天可以辦演唱會，所以其實有學了一點中文，但後來因為疫情不能直接跟老師上課，所以最近沒有上課，有想說要再重新開始。」由於下個月即將來台參加「超犀利趴12」，AKIRA提議可以學一些新的在演出時用，表示最近台灣很流行一句日文是「WAKUWAKU哇酷哇酷（好興奮）」，TAKAHIRO當下遲疑了一下說「這是日文吧？」聽完解說後他竟然自己做起了《間諜家家酒》安妮亞的哇酷哇酷招牌手勢，邊說「很棒耶，興奮感真的很重要呢！」

AKIRA將領軍放浪二勢力在「超犀利趴12」帶來精采演出。 （LDH提供）

而之前放浪兄弟全團來台參加台視紅白錄影，接機的歌迷熱情令他們相當難忘，AKIRA也預告這次超犀利趴EXILE THE SECOND以及TAKAHIRO會用特別版本呈現出EXILE放浪兄弟的演出，屆時將演唱的曲目也要台灣歌迷可以好好期待；此外，TAKAHIRO也將在9月21日登上日本武道館，舉行主題為「EXPLORE」、僅此一場的限定演唱會，為他的個人活動十週年錦上添花，由於當年就是在這個會場過關斬將進而加入放浪兄弟，TAKAHIRO興奮說道「一直都希望能以個人的身份回到這個舞台，而這個夢想即將成真」，也喊話台灣歌迷：「一定要來喔！一起興奮的期待吧，哇酷哇酷！」

「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」的最新單曲〈NEVER SAY GOOBYE〉搭配AKIRA參與實境節目《神秘五金行》主題曲，而TAKAHIRO則將於9月21日在日本武道館開唱，2組人馬將以「EXILE放浪兄弟」的名義，由AKIRA領軍，SHOKICHI、NESMITH、KENCHI、TETSUYA及TAKAHIRO現身7月22日於南港展覽館舉行的「超犀利趴12」演出。