美式賣場好市多購物品項眾多，有不少死忠會員擁護，然而日前一名網友抱怨，她買了好市多某牌洗衣精後，某天打開櫃子發現瓶身因為不明原因「炸裂」，將近半桶的洗衣精流得到處都是，貼文一出，意外釣出一票苦主喊+1。有人指出，可能是該款洗衣精瓶身是環保材質所致，同時也分享了可以避免慘案發生的方法。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，前幾天家裡的洗衣精用完，她從櫃子裡拿出好市多買的洗衣精，發現瓶底竟然莫名出現約半公分的裂縫，2500毫升的洗衣精大概流掉了半桶，整個櫃子裡都是「藍藍一片」。由於事件發生在深夜11點，原PO思考許久仍不知如何是好，只好默默關上櫃子，帶著疑惑入睡。

貼文曝光後，意外釣出有相同困擾的網友，直說：「原來我家那瓶真的不是老公摔破的」、「原來我不孤單，也是午夜11點多發生，只好用水桶接，先睡再說」、「我的也裂了…漏滿地」、「我家也是，爛包裝」、「我也曾遇過，但是位置好像在結合處，慢慢滲出」、「買了兩次，都不知不覺裂開漏滿地，就不再買它了」。

有內行網友指出，該款洗衣精的瓶身採用環保材質，建議儲放時先將蓋子稍微轉開一點釋放壓力，以免發生慘案，「這材質真的很脆弱」、「這個問題一直存在，如果真的非常愛用這個牌子，建議換個罐子」。也有人分享自保方法，洗衣精買回家後，先在底下放臉盆或水桶，即使不幸漏液也不至於有太嚴重的災情。