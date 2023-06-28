大城營建機構旗下的大城地產（6171），2022年營收19.43億元、EPS3.46元，今（28）日股東會通過每股配息1元。展望下半年房市，大城地產董事長賴源釗表示，隨著平均地權條例新制將上路，預期房市將回歸正常，大城在地產界擁有40年經驗，挺過金融海嘯等波段，「再慘也不會比921地震還慘」，面對政策反而樂觀其成。

大城營建機構旗下包含大城地產、大映建設、大城建設等子公司，在台中地區手握約2萬坪土地，堪稱「台中土地公」。大城營建機構多年前借殼上市「台灣亞銳士」，直到2021年更名為大城地產，今年是更名後的首場股東會。

大城地產目前以一年一案的速度推案，2023年推出總銷13億元、位於14期的「閱讀大城－雲詠」；2024年預計推出總銷30億元、位於北屯區祥順西路二段的「太和191」。大城地產董事長特助賴亮成表示，目前預售屋買氣受到新版「平均地權條例」轉售不溯及既往、近期出現一波成交量，但隨著7月1日新制上路，預估會有3個月左右的盤整期，大城地產未來產品仍會以首購、首換的剛性需求客層為主，朝「最好住的品牌」邁進。

目前大城地產重心聚焦在台中市北屯區，推案範圍從廍子區段、機捷特區、14期都有布局；不過，大城營建機構手握西屯區、南屯區單元五等精華土地，對此，賴亮成表示，將會視未來的市場情況，再評估推案時程。