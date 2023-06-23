一名現役軍人小勇到台中知名夜店喝酒，在店內認識剛滿18歲的女子小美，誆稱要發3萬紅包，藉口要帶小美出去吃消夜，未料卻在車上趁小美不勝酒力時，強脫她衣物後伸出鹹豬手強摸私處，事後小美報警提告，但小勇否認猥褻，還辯稱是小美沒拿到紅包才報復。但法官查出，事後小美曾傳簡訊質問為何非禮?而小勇僅說兩次對不起，且描述狀況完全不符，說詞不予採信，判小勇有期徒刑10個月。

根據判決書，小勇在111年2月5日晚間前往台中市某知名夜店，該夜店公關介紹認識剛滿18歲的女子小美，當小美喝醉後，小勇以要帶小美外出吃宵夜為由載她外出，但小美一上車後就坐到後座休息，小勇竟趁機伸出鹹豬手猥褻，小美當場大喊：「不要、不要這樣」，但小勇仍不停手，將她短窄裙及內褲脫下，持續撫摸私處3至5分鐘，小美事後憤而報警。

但是小勇卻否認，表示小美當晚自行離去，且她當天身穿黑色長褲，否認有任何猥褻行為。還強調是小美要索討紅包，但因為他原本承諾要給，最後卻因沒給，才遭到小美刻意報復。

但是小美指證歷歷，表示小勇伸手入裙觸碰下體時，她即曾試圖將手拉出，且他強脫裙子、內褲並撫摸下體時，她還反抗用腳試圖踹開小勇，且一直說「不要」，並用大腿用力夾起來反抗。

法官也查出，案發隔天小美傳訊給小勇表示「我今天不喝酒，但是昨天你說要包3萬給我要說到做到，昨天的事我還很不爽，也討厭你昨天對我做的事情」。但小勇僅回了2次「好啦對不起」，並未否認猥褻。

法官認為，小勇身為現役軍人，趁小美酒醉時犯罪，審理期間又言詞狡辯否認，毫無悔意，且未與小美達成和解，依強制猥褻罪判有期徒刑10月。

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