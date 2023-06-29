屏東市立殯儀館火化場技工蔡姓、郭姓男子等5人疑似長期收受殯葬業者紅包，用毛巾包錢，讓指定的遺體插爐（火化插隊）、加速火化，10年來收賄近2500萬元。一審法官認定每人總計收受紅包不到5萬元，判蔡男等人3年8月至5年不等，高雄高分院29日宣判，蔡男等人改判2年4月至5年不等，可上訴。

郭男、蔡男為屏東市立殯儀館技工，負責操作火化爐操作及冷凍櫃機械維護、火化場清潔維護等工作。洪姓男子則在殯儀館協助火化爐操作及火化場、停棺室、冷凍櫃、停屍間等環境清理維護。蔡男、洪男私下引介蘇姓、李姓親友進入殯儀館任職。

按規定，民眾在屏東市立殯儀館火化場辦理遺體火化，只需依公開規定、繳納火化規費給屏東市公所，就能申請火化、撿骨裝罐等事宜。檢調查出，蔡男等5人自2006年起，竟私下接受殯葬業者給的紅包，插爐2000元、撿骨1000元，讓指定的亡者能提前火化，截至2015年被查獲止，5人經手大體3萬846具，收賄至少2500萬元。

一審時蔡憲榮等5人均坦承收賄，但否認犯行。有殯葬業者出面指證，蔡男等人確實有收紅包，僅，法官痛批蔡男等人助長歪風陋習，審酌證詞及通話紀錄，認定蔡男等人收賄23次、每人貪汙得利不到5萬元，犯罪情節尚屬輕微，依貪汙罪判蔡男等人3年8月至5年不等。

案經上訴高雄高分院，法官審酌部分人願意坦承犯行並交出犯罪所得，改判蔡男等人2年4月至5年不等，全案可上訴。