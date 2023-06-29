高雄一家負責軍品防彈衣布料採購公司的楊姓兄弟，承攬國防部軍備局的「抗彈纖維布（抗彈板）」，竟向大陸江蘇一家公司購買抗彈纖維布，再透過改標蒙混過關，大賺6700萬元。橋頭地檢署檢察官訊問後認為，2人涉嫌違反刑法詐欺罪及行使業務上登載不實文書罪，但沒有羈押必要，兩人分別以50萬元及5萬元交保，其餘被告請回。國民黨立委鄭麗文直批蔡政府，連軍備都處理不好還要兵役延長？抗中保台根本就是靠中保台！

「什麼抗中保台？是靠中保台啦！」鄭麗文今(29日)在臉書發文指出，國防部軍備局205廠招標防彈衣「纖維疊層不織布」、「抗彈纖維布（抗彈板）」等案，得標的高雄市廠商卻涉嫌從大陸進口抗彈纖維布，私自改標變成台製品後出貨給軍備局，粗估不法獲利6700萬元，橋頭地檢署27日已經發動搜索，並約談攻衛防禦公司楊姓負責人和楊姓廠長兄弟倆，訊後認無羈押必要，28日以50萬、5萬元交保候傳。

鄭麗文質疑，不法獲利6700萬，結果最多只以50萬交保？犯罪成本這麼低，這是在鼓勵大家犯罪嗎？50萬根本是廠商不法營利中的零頭而已！連軍備都處理不好，還要兵役延長、全民皆兵？完全都是政治考量！國防政策在蔡政府就心目中只是口號喊喊就能成真嗎？把國民當韭菜割！

鄭麗文提到，蔡政府迷上成立國家隊、專責辦公室，結果去年無人機國家隊卻被踢爆在嘉義舉辦的國慶晚會上風光一時，但其實風光的背後，無人機從機體、電池、控制系統，通通都是中國大陸製。當時的行政院長蘇貞昌震怒說徹查，講真的每次都震怒演演戲，誰會害怕、誰會當真？反正從來都不用有人下台負責，所以才會不斷出包，不是嗎？有夠讚！結果發生這些事情，三軍統帥在哪裡？是又睡著了嗎？

鄭麗文直言，蔡政府天天喊什麼抗中保台，是靠中保台了吧？照這樣的邏輯看起來，民進黨才親中吧？蔡政府不是常常說現在情勢兵凶戰危，就連年輕人都要配合「大學兵役3+1」方案，大學念三年，一年去當兵！要送我們的年輕人上戰場，結果國防部卻鬧出這樣的大笑話，說出去誰敢相信？「再來個防彈衣國家隊？我真的會暈倒！」