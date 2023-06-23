參觀鐵達尼號（Titranic）殘骸的潛水器「泰坦號」（The Titan）在本月18日於出發後失聯，美國海岸防衛隊官員在當地時間週四（22日）指出，潛水器發生內爆，船上5人全數罹難。

2018年曾採訪「海洋之門探險（Oceangate Expeditions）」的CNN記者透露，「泰坦號」的操縱器看來很像PlayStation遊戲機；2022年BBC也曾報導，「泰坦號」內部只有一個按鈕，多數運作是由類似Sony PlayStation風格的遊戲手把所控制。

BBC於去（2022）年訪問「海洋之門探險（Oceangate Expeditions）」的拉許（Stockton Rush），他當時表示，要辦一場沉浸式的展覽，可以放大畫面、仔細觀看細節。

美國海岸防衛隊22日宣布，潛水器「泰坦號」發生災難性內爆，裡面的5名乘客全數罹難。（路透社）

拉許說明，一起下去的其中一人能親自操作攝影機，記錄沈船被侵蝕的情況。這麼多年過去，沉船沒有什麼變化，可以看到上層甲板繼續崩塌，一些較輕的結構有在崩塌，但並不嚴重，希望能更清楚了解什麼時候會完全垮下來。

史密森學會航海史館長約翰斯頓不以為然指出，鐵達尼號殘骸能看到的只有柱狀鐵鏽，這些都已經研究很徹底，因而生成的細菌也被命名為「鐵達尼鹽單胞菌」，且有原始造船圖、船上物品，已經了解所有一切，「我不知道還有什麼好研究的！」約翰斯頓說，而且不要忘記，那是海底墳場，有1500人在沉船事故中罹難，「那麼，你是要去鬼屋探險嗎？」

拉許則認為，「我們的目的是讓人們獲取新的資料，每個人都能更理解發生什麼事情！」

泰坦號搭載的5人，分別是英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）等3名付費乘客，以及旅程營運商「海洋之門探險」執行長拉許（Stockton Rush）和法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet）。

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