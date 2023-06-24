Back-to-back nights our Starting Pitcher has recorded 7 Ks and given up 2 or fewer runs, tonight it's Matt Waldron!



5.2 IP/ 5 H/ 1 ER/ 2 BB/ 7 K#FearTheEars pic.twitter.com/B9EF2E1pQG — El Paso Chihuahuas (@epchihuahuas) May 7, 2023

瀕臨絕種的「蝴蝶球」在大聯盟後繼有人了？教士隊準備將投手華德隆（Matt Waldron）叫上大聯盟，代班受傷的先發投手沃肯（Michael Wacha）對戰國民。最近一位蝴蝶球投手詹尼斯（Mickey Jannis）已在2021年離開大聯盟，整個聯盟有兩年見不到蝴蝶球投手。華德隆開心表示夢想成真，他今年26歲，在小聯盟熬了很多年。

華德隆雖然會投蝴蝶球，但他並非以蝴蝶球為主力的奇門投手，他還有四縫線與滑球做為搭配。先前較為有名的蝴蝶球高手包括威克菲爾德（Tim Wakefield）、迪奇（R.A.Dickey）都是以蝴蝶球連發來對付打者。威克菲爾德大聯盟資歷長達19年（效力紅襪17季），最後一季還以44歲之齡先發23場，生涯200勝180敗，自責分率4.41。

教士總教練馬文（Bob Melvin）自己就是捕手出身，他知道捕手最不喜歡蝴蝶球，他將把蹲捕的任務交給桑契斯（Gary Sanchez）。目前不清楚華德隆是否會頻繁使用蝴蝶球，但桑契斯是捕逸比較多的捕手，這場比賽可能不輕鬆。

前一位蝴蝶球投手詹尼斯整個大聯盟生涯只投過1場比賽，3.1局被打7分，隨即遭到金鶯釋出，轉往獨立聯盟發展。華德隆在小聯盟3A的自責分率7.02看起來也不太妙，就看他能否好好把握這次的表現機會了。