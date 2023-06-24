高雄今日凌晨三民區九如交流道附近傳出陣陣巨大聲響，路過民眾轉頭查看，發現是一輛貨車後車斗突然起火燃燒，並冒出數公尺火苗。警消獲報到場將火勢撲滅，而42歲童姓駕駛雙手灼傷，所幸送醫後無大礙。警方初步釐清，貨車載約4瓶車上保養用香精罐，其中1瓶不明原因爆炸自燃，引發其餘香精連環爆炸，才會有陣陣聲響，還令附近民眾嚇壞在網上詢問「似乎有槍聲，發生什麼事嗎？」

今日凌晨0時10分許，童男駕駛貨車行經三民區九如高速西側平面道路時，後車斗突然發出巨大聲響，並出現火苗，童男見狀趕緊將車停在路邊，並下車想自行撲火。

然而因後車斗還有其他的香精瓶，高溫導致香精瓶連環爆炸，火勢更強烈外，童男也在撲火過程中雙手手掌、前臂遭火苗灼傷，警消獲報到場，員警持滅火器將火勢撲滅。因爆炸發出的巨大聲響，嚇壞附近民眾，在臉書社團詢問「似乎有聽到槍聲跟警車鳴笛聲，請問有人知道發生什麼事了嗎？」

後續童男送醫，所幸無大礙。至於為何香精會突然爆炸起火，詳細起火原因仍待火調科調查釐清。