富邦金控暨子公司積極實踐ESG四大策略之一「低碳」，透過永續金融投資、放款、商品與專業服務，推動淨零碳排，於今(30)日台灣永續能源研究基金會「2023第三屆台灣永續投資獎」頒獎典禮中，富邦人壽、富邦證券、富邦投信共獲頒4項大獎。其中，富邦證券今年首次參獎，即拿下機構影響力證券組最高殊榮「典範獎」、個案影響力「ESG創新銅級」；富邦人壽連三年於機構影響力獎項中受到肯定，今年榮獲「壽險組楷模獎」；富邦投信連三年榮獲「投信組楷模獎」，促進永續發展的理念與成果深獲認同。

第一金旗下第一銀行長期秉持「厚植誠信治理，邁向永續未來」之經營理念，將永續治理精神與核心業務結合，致力改善環境與社會，續於財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦之第三屆「台灣永續投資獎」評選中奪得「機構影響力獎」銀行組「楷模獎」佳績，為國內首家銀行連續三年獲～得該組別獎項，肯定第一銀行在永續投資領域落實ESG（環境、社會、公司治理）治理之執行成果。

台灣永續能源研究基金會為鼓勵我國金融相關產業持續投入永續投資、將ESG議題納入投資評估決策流程、強化與被投資公司對ESG議題之雙向議合並提升ESG資訊之揭露，自2021年起舉辦「台灣永續投資獎」評選活動，並分別頒發「機構影響力獎」及「個案影響力獎」，其中「機構影響力獎」係表揚具永續投資願景與策略、透明揭露並具影響力及效益之機構法人。