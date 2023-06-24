有些人對於看不慣的事情，總是會不停的反覆提醒，只希望對方能越來越好，《小鐵星座》運勢專欄指出，獅子座、處女座、巨蟹座特別喜歡嘮叨，其中獅子座當發現對方錯誤會毫不猶豫在面前嘮叨；處女座會利用碎碎念方式來提醒對方壞習慣；巨蟹座則是當面臨壓力會開始嘮叨，並會自言自語或找朋友宣洩。

▍獅子座

獅子座做事有著獨特的風格，不管對自己或對他人總是要求非常高，所以一旦發現對方的錯誤，會毫不猶豫的在面前嘮叨，雖然有時言詞會過於激烈，但忠言逆耳只希望對方能變得更好。

▍處女座

處女座個性追求完滿，而對待朋友也是如此，當發現朋友有他們看不慣的習慣時，會透過碎碎念的方式，時不時在對方面前提起，如果對方依舊不明白的話，就會連續嘮叨好幾天，直到察覺為止。

▍巨蟹座

巨蟹座通常只有感覺到有壓力時，才會開啟碎碎念模式，因為性格比較內向的緣故，所以會時不時的自言自語或找朋友宣洩，這是他們紓解壓力的方式，如果他們在你面前嘮叨的話，說明巨蟹座非常信任你。