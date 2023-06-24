一名男網友好奇詢問，台北捷運手扶梯旁邊的蓋板上，每個一段距離就會出現尖尖的突起物，讓他很好奇這樣的設計有什麼特殊意義，貼文引起網友熱烈討論。北捷也曾針對此事發文說，這是為了防止民眾模仿動作電影，從上面「溜滑梯」下來，同時也可以防止民眾物品掉落後快速下滑砸傷人。

一名男網友2020年在臉書社團《爆廢公社》上分享，搭台北捷運的時候，意外發現手扶梯的中間蓋板每隔一段距離就會有個尖尖的突起物，讓他很好奇這個設置有什麼特殊的意義嗎？近期再度掀起討論。

不少網友留言表示，「很貼心的設計」、「怕人不好好搭手扶梯，應要把中間那一條當溜滑梯使用的預防裝置，爆菊專用」、「怕民眾溜滑梯」、「防屁孩溜滑梯」、「專治皮在癢的人」。

台北捷運公司也曾在臉書上提到，不少動作電影都會有演員從手扶梯蓋板往下滑的畫面，這樣的行為看起來好像很帥氣，但其實超危險，而捷運為了避免這樣的危險行為發生，因此在蓋板上加裝了突起物，除了能夠防止民眾「溜滑梯」，如果有人的東西不小心滑落，不至於會快速下滑到底部砸傷人。