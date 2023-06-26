大陸解放軍24日上午派出殲10、殲16等各型機19架次擾台，其中有8架次越過台海中線並抵近24浬線，對此，前空軍副司令張延廷25日就表示，「現在空防三線中有兩線沒了，包含海峽中線沒了、空域線也沒了，只剩領空線了，我們沒有去做相對的應對的話，他就變成「抵近偵查」了，引發討論。

張延廷25日在政論節目《新聞大白話》中表示，「現在空防三線中有兩線沒了，包含海峽中線沒了、空域線也沒了，只剩領空線了」，張延廷強調，「那這樣我們會沒有戰略預警的時間，我們現在的國防政策是以戰略退讓、戰略退卻換取和平，讓到最後就沒得讓了，已經讓到領空了，換句話說，我們最可貴的戰略預警時間沒有了」。

張延廷更指出，「以前我們戰略預警的空間是在中國大陸沿海，因為對方要出海了，再來是海峽中線，現在都沒有了，第三個就是毗連區，就是我們的訓練空域，也沒了，我們沒有去做相對的應對的話，他就變成「抵近偵查」了，把影片都放到網路上」。張延廷也呼籲，「我們要有具體做法」。

同時張延廷更提出三點建議，「第一個我們是不是派戰鬥機去抵近攔截他們，不是遠端監控，那是沒有意義的，現在中國大陸對台灣的空防都整塊都拿走了；第二個每個月派四架F-16、幻象2000或經國號，到我們的金門、馬祖、烏坵、東引，去做威力偵巡；最後讓無人機出去外島偵巡，有象徵性的意義，要有積極的作為，不是卑躬屈膝」。