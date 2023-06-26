據廣州市文物考古研究院25日通報，2022年5月至2023年6月，對廣州市黃埔區竹園嶺遺址展開持續三期的考古發掘工作，實際發掘面積共計1萬3500平方公尺。經考古勘探發掘確認，竹園嶺遺址商時期遺存分佈範圍約8萬平方公尺，核心區域分佈範圍約1.5萬平方公尺。這是目前珠江三角洲地區考古發現確認的面積最大的商時期遺址。

這充分說明在新石器時代晚期到西漢早期階段，廣州九佛－鎮龍－蘿崗一帶是北江下游流域和東江下游流域之間是一條重要的文化走廊，在珠江三角洲早期文明發展史上佔有重要地位。

竹園嶺遺址考古發掘共發現商時期形狀大小不同的各類灰坑近1500個，其中部分形制規整、深度超過1公尺的灰坑，應屬儲藏性質的窖穴或祭祀用途的祭祀坑；大小深淺不一的柱洞1800餘個，其中相當一部分與干欄式建築有關；還有長度不等、深淺不一的灰溝25條，推測與先民們生產生活中的自然或人工給排水有關。

根據中新社報導，竹園嶺位於中新廣州知識城核心區的黃埔區龍湖街何棠下村東側，由3個小緩丘連片組成，約呈「品字形」，最高海拔為53.8公尺。

竹園嶺遺址商時期出土數量最多的遺物是各類石器，有戈、璋、戚、鉞等，以殘器、半成品、廢料或餘料為主。其中，有1件保存完好的石碾槽，磨制精細，為廣東先秦考古發現所罕見；玉器很少，完整器僅見玉璧和玉玦；地表耕土層出土1件有銎青銅斧，是竹園嶺遺址目前發現的唯一一件先秦銅器，但不確定時代能否早至商時期。

此外，陶片出土數量並不很多，主要出自灰坑和文化層當中，以泥質灰陶和灰白陶、夾砂灰黑陶和橙黃陶為主。

廣州市文物考古研究院專家說明，從出土的石戈、石璋形制以及陶器的紋飾、器形特徵來看，竹園嶺遺址商時期遺存的年代應與廣州蘿崗隔田山遺址第一期遺存、廣州增城墨依山遺址、增城浮扶嶺遺址第二期遺存、東莞村頭遺址第二期遺存等基本同時期，年代大致相當於中原地區的商代中期前後。部分磨制精細、形制規整的石戈、璋、戚、鉞、有領環和玉璧等應屬於禮儀用器，追本溯源明顯可以看到中原夏商禮玉文化的影響，反映出中原夏商禮制南漸珠江三角洲、推進早期嶺南中國化的歷程。