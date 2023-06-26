近期「#Me Too」風波在台延燒，更甚之連許傑輝、NONO、黃子佼、宥勝、炎亞綸等明星藝人皆遭捲入。其中，炎亞綸被網紅耀樂指控過往曾強迫發生性關係、未取得同意就偷拍私密影片，引發社群討論。而日前傳出耀樂的母親將控告炎亞綸3項罪名，對此，網紅律師巴毛（陳宇安）也在社群上分享相關法律知識，指出是否具備告訴人資格「效果差很多」。

耀樂日前指控炎亞綸後，據《鏡週刊》報導，耀樂媽媽在端午期間到警局對炎亞綸提出拍攝兒童及少年性影像罪、妨害性自主及恐嚇等三項罪名。然而耀樂本人卻在社群上以限時動態的方式寫下：「家裡並沒有任何人接受媒體採訪」，看似反駁《鏡週刊》報導，一時陷入各說各話的羅生門境地。

對此，律師巴毛也在社群上發聲，表示：「其實耀樂他媽沒有告訴人身份啦，只有受害人自己可以告訴，或是依照刑事訴訟法第233條第1項 被害人之法定代理人或配偶，得獨立告訴。」指出耀樂母親在他成年後已非其法定代理人，所以「不具備告訴人資格」。不過，由於她提告之罪名皆為「非告訴乃論」，因此可以轉以「告發」的方式，「但告發跟告訴效果差很多就是了。」

事實上，當時耀樂在社群上控訴炎亞綸的種種事件後，隔日便召開記者會解釋來龍去脈。對此，炎亞綸也直接來到現場，並對耀樂鞠躬道歉，表示：「我要在這邊慎重地再跟你說一聲對不起，讓你的人生不應該承受的事情，真的很抱歉，對不起。」等到炎亞綸離場後，他被問及可能涉及法律刑責，也直言：「後續有任何問題我都會負責任。」

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