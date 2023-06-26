民進黨立委參選人張秉鈞因涉入詐領助理費案，26日傍晚由弟弟代為發表退選聲明。對於對手宣布退選，國民黨提名的基隆市立委參選人林沛祥晚間也發表聲明表示，將致力為民眾服務，並竭盡所能為社會帶來正面變革。

林沛祥表示，對手宣布退選一事，讓他感到深深的遺憾。他認為，這次的事件也讓他和團隊意識到政治中的不當行為對公眾形象的重要性，並呼籲所有參選人對於自身的行為負起責任。

林沛祥說，這個社會迫切需要政治革新，公眾人物應以理念為核心參選，將服務大眾置於首要地位，而非將個人利益置於公眾之前。政治家應該以廣大民眾的福祉為己任，堅守操守和道德原則，以行動證明對選民的承諾。

林沛祥表示，不論今天對手是誰，他都會全力以赴，不辜負選民對他的期待，也不違背他的理念與原則。林沛祥指出，他深知人無完人，每個人都有自己的優點和缺點，他將以真誠和責任感去面對每一個選民，並竭盡所能為這個社會做出積極的貢獻。

他也呼籲國內各政黨，在推選候選人時要謹慎考量，將選民、選區以及社會未來作為最重要的考量因素。候選人應該具備良好的品德和道德觀念，以及對公共事務的熱情和責任感。

最後，林沛祥說，他相信這個事件將對選民帶來深刻的反思。並希望能與民眾共同努力，以建立更加透明、廉潔和負責任的政治環境，為社會的發展和民眾的福祉而努力。他也感謝媒體的關注與報導，他將繼續致力於為人民服務，並竭盡所能為社會帶來正面的變革。