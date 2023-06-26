據韓聯社旗下財經新聞部門Yonhap Infomax彙整各家數據得出的預測中值顯示，三星第二季營業獲利恐暴跌99.3％，從去年同期的14.09兆韓元降至1,004億韓元。其中，三星負責晶片業務的裝置解決方案部門本季估虧損3～4兆韓元，雖較首季大虧4.58兆韓元略有改善，但依然重創整體業績。

SK海力士情況也好不到哪去，第二季營業虧損估2.86兆韓元，恐連三季呈報虧損。該公司去年第四季與今年首季分別虧損1.89兆韓元與3.4兆韓元。

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