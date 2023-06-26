受到半導體需求疲弱影響，SK海力士與三星電子晶片業務今年第二季（4～6月）恐持續呈報虧損，延續首季表現欠佳頹勢。韓聯社報導，為了反映晶片業低迷表現，韓國政府考慮下修2023年經濟成長預測，從先前預估的1.6％下調至1.4～1.5％。