即將進入2023下半年，命理專家小孟老師在臉書發文指出，雙魚座、處女座及巨蟹座下半年魅力激增，桃花朵朵開，有機會認識新的異性，可能會瘋狂被追求，上榜的星座想談戀愛記得把握機會。

▍第1名：雙魚座

雙魚座下半年自信及勇氣提升，個人魅力增加，容易吸引異性注意，可能會出現一些機會認識新的異性朋友，甚至遇到心儀對象。

▍第2名：處女座

處女座下半年容易吸引異性注意，會遇到一些機會可以認識新的異性朋友，可能因此結識心儀對象；已經有伴侶的人，兩人關係可能會更穩定，能互相支持和理解，有助於愛情升溫，為未來的婚姻奠定良好基礎。

▍第3名：巨蟹座

巨蟹座下半年戀愛運旺，可能會出現一些浪漫機會，遇到非常有吸引力的人，有伴侶者兩人的關係會更緊密；如果正在尋求戀愛機會或希望加強現有關係，下半年是很好的時機，好好打扮自己都能提升魅力。

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