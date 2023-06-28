今年漢光卅九號演習實兵操演，將首度移師桃園國際機場進行反空降、奪回機場操演科目，這也是國軍有史以來第一次在國際機場進行操演，根據國防部與民航局協調後，正式拍板將於7月12日、19日實施預演，並在26日正式操演，據了解，操演時間都安排在上午，為避免影響太多航班，操演時間將壓縮在一個小時內，近日將發布國際飛航通報。對此，退役中將帥化民27日就表示，「國防部要對漢光演習中，對敵人的武裝直升機要做很重要的部署」，引發討論。

帥化民27日在中天節目《頭條開講》中表示，「如果選擇桃園竹圍海灘登陸的話，那勢必牽涉到桃園機場，因為如果要進犯台灣北部的話，竹圍海灘旁邊就是桃園機場，再往北走就是八里跟台北港，這就是重軍要進犯台北地區的話，這三個地方的戰場是連在一塊的，而且作戰方式必然是這樣的」。

帥化民更接著說，「因為只在竹圍海灘單方面登陸的話，會受到反機部隊的攔截，反空降跟反機降作戰程序一定是，空中制壓地面砲火之後，傘兵下來就固守機場的四周邊，怕反機部隊進來，然後再用飛機帶人下來，因為傘兵跳下來的時候，都是持個人武器，沒有什麼重裝備，機降是運輸機來的話，可以裝五、六十個人，增援部隊很快速，漢光演習這次選在這地方是對的」。

帥化民也點出，「七月做這個演習代表國防部真正看到北部登陸的危險，其實解放軍的作戰戰術我們也可以推測得到，漢光演習的範圍我覺得反空降是由什麼部隊來做」，帥化民坦言，「因為反空降的面積不只是機場，要打台北一定是裡應外合，還有林口台地，所以問題就是在反空降全民國防都要用，包含動員部隊、教召部隊，我們正規軍重點都要放在反登陸、反機降的位置，這個位置就要交給教召部隊，要訓練」，最後帥化民也呼籲，「國防部要對漢光演習中，對敵人的武裝直升機要做很重要的部署」。