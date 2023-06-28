面對第三方支付成為詐騙工具，民進黨立委郭國文、鍾佳濱今開記者會，要求第三方支付應比照虛擬通貨模式，強制業者提出法遵聲明，才能做第三方支付服務，來強化監管模式；郭國文表示，目前第三方支付僅有防制洗錢及打擊資恐辦法，沒有「法律」可管，導致數發部在監理上面臨許多挑戰。目前有登記第三方支付服務的業者共1萬4424家，但實際從業者應該沒那麼多。

郭國文說，因為第三方支付並非登記或許可制，主管機關難以掌握實際業者名單，就更不用說追查業者是否遵循洗錢防制辦法，導致是否違法的判定多仰賴司法單位的調查，因此讓基層檢察官業務繁忙而反彈。

立委郭國文（左）、鍾佳濱（右）28日舉行「『打詐小組』簽署法遵聲明才合法，落實第3方支付洗錢防制」記者會。（姚志平攝）

郭國文指出，其實虛擬通貨也面臨「無法可管」的狀況，但金管會根據《洗錢防制法》第6條所要求之洗錢防制內部控制與稽核制度，要求虛擬通貨業者必須完成法遵聲明才能以虛擬通貨為業，否則屬於違法行為。

郭國文認為，同樣的作法也可以套用在第三方支付業者，變成不需要修法就可以透過「類登記制」取得第三方支付業者的名單。如此一來，不只能讓數發部了解產業面貌並加強監管力道，同時也讓銀行知道哪些是可以合作的合法業者，更利於健全金融市場。

根據目前第三方支付洗錢防制辦法，已經嚴格要求業者落實KYC，且只能針對「實質交易」做代收代付的服務，也就是有一定對價的「商品」或「服務」（例如代繳費用）。

郭國文認為，透過法遵聲明加強監管後，首先要面對的就是落實目前的洗錢防制辦法，不只要強化KYC，也應該拉長代收代付的週期，要確認雙方完成買賣，確認有實質交易後才能完成金流轉交，若是「無因匯款」則不能透過第三方支付進行，藉此減少詐騙的發生。

鍾佳濱強調，拉長代收代付的緩衝期，可以減少假交易的可能性，也增加攔截非法金流的緩衝時間，同時應夠掌握虛擬帳戶的交易足跡，建立資料庫，以便檢方後續追查。

與會的數位部平台經濟組組長許福添表示，今日的意見會帶回去研擬，郭國文要求一周內提出回覆，並強調數位部不能只有產業發展，那是民間業者的事，政府必須有監管責任，不能拿公帑做民間在做的事。