新竹一名人夫阿東（化名）去年發現妻子與小王外遇，兩人在交往期間多次出遊，還發生8次性行為，而妻子更曾傳訊稱「或許在這（段）婚姻我早就想叛逆了」，讓他大受打擊，怒向小王提告侵害配偶權；而小王則辯稱當時誤以為人妻已離婚，不過法官不採信其說詞，判他須賠償給付阿東10萬元。

據判決書指出，阿東（化名）主張，小王明知妻子為有夫之婦，自去年7月23日起至同年9月15日間，數度邀約妻子出遊或離家至汽車旅館開房間，發生8次性行為，甚於多次性交後傳訊息詢問有無吃事後避孕藥，並拍攝親密照留念。

阿東表示，因妻子常離家未歸或返家甚晚，幾經他詢問，妻子才坦白婚外情，致其身心受創，至今不能平復，因此決定向小王提告求償50萬元。

法庭審理時，小王辯稱，人妻也知道他為有婦之夫，但稱她與阿東已簽字離婚，並附上離婚協議書，使其信以為真，加上人妻主動積極邀約他外出見面及與發生性行為，他才會與對方外宿。

法官勘驗2人對話紀錄，發現人妻雖曾傳送有其簽名之離婚協議書照片給小王，但同時也陳稱「誇張的肥皂劇年年簽。我都受不了。到底要簽幾次」、「他不跟我離（婚）的理由跟你不跟你老婆離（婚）的意思一樣」、「或許在這（段）婚姻我早就想叛逆了哈哈」、「反過來想，我有婚姻在你不會離婚狀況對你比較有利。因為不會纏你」、「我又沒離婚，你來幹嘛」等語，足見小王知悉人妻當時尚未離婚。

法官認為小王明知人妻已婚，仍與其為逾越一般交友分際之交往行為，亦不否認確曾發生性行為，堪認確有侵害阿東配偶權之事，並造成其受有精神上之痛苦，因此判小王須賠償給付10萬元。