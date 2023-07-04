想降低膽固醇，除了培養良好生活習慣外，飲食也很重要。營養師劉雅惠就表示，膽固醇過高會增加心血管疾病風險，曾親眼目睹過患者抽血後，血液上浮著一層油，非常嚇人。在飲食方面，她建議可減少帶皮肥肉、內臟及油炸食物與糕點；同時增加膳食纖維、選擇好油，就有助降低壞膽固醇。

劉雅惠在臉書專頁「營養師Emma」發文指出，血液中有70～80％的膽固醇是從肝臟製造，而飲食中膽固醇對血膽固醇影響占20～30％。不過，膽固醇有分好壞，它同時也是身體細胞膜上主要的成分、製造荷爾蒙的材料、有助合成膽酸代謝脂肪等，只是現代人對食物選擇性太多，一不注意就易造成膽固醇飆高。

劉雅惠進一步說明，日常飲食可遵循「減3增2」的原則。在減少方面，首先要少吃帶皮肥肉，因肥肉與皮的飽和脂肪含量較高，建議少選五花肉及雪花肉，以免壞膽固醇增加；其次是少吃內臟，因動物內臟的膽固醇含量相對較高，如豬肝、腰子及雞心等都要特別注意；再來是少吃油炸食物與糕點，像是油條、炸雞、洋芋片及薯條等，由於長時間高溫油炸，油脂易轉為反式脂肪，提升壞膽固醇。

至於在增加方面，劉雅惠表示，要多吃膳食纖維及選擇好油，前者能幫助膽固醇排出，建議每餐主食3分之1來自全榖雜糧，蔬菜至少半拳；後者盡量選用苦茶油、橄欖油等植物性油脂，以單元不飽和脂肪酸取代動物性油脂，有助降低壞膽固醇。

除此，無毒教母譚敦慈過去也曾在節目上分享降膽固醇飲食菜單，包括一周吃2次魚、一天吃4顆無調味核桃、每天一杯豆漿及早餐吃雙梨優格。她提到，特別推薦鯖魚，因Omega-3不飽和脂肪酸含量最高；豆漿則都喝未過濾的含渣豆漿，營養更完整；所謂雙梨優格，即是酪梨、鳳梨與優格的組合，是很好的早餐選擇。