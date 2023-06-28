統一（1216）28日股東會，統一集團董事長羅智先在會後受訪指出，統一集團去年總體合併營收破5,000億元，在併購台灣家樂福之後，很容易達到6,000億元，但他認為勝之不武意義不大，畢竟台灣家樂福個體就是千億產值大支佬，他認為7,000億才是挑戰。

原物料高漲造成獲利壓力，統一集團一直堅持凍漲，羅智先表示，除了漲價，還有很多管理技巧可以解決問題，這段時間剛好是訓練的好時機，可從營運或是作業流程優化降低成本壓力，他說每年統一有很多畢業生等著進來入職，他們讀了那麼多書就只能從統一學到漲價這一招，不合理。

羅智先表示，現在原物料價格高檔，漲價當然是合情合理，也是最簡單的方法，但是接下來一定會遇到更艱困的環境，因此就要想辦法自我提升，近兩三年雖然獲利受影響，但是也有不少子公司逆勢獲利甚至成長，過程的確很辛苦，他接著補充，集團整體獲利，還是有幾家企業「還在十八層地獄」，他每年都親自輔導二家公司導向正確方向，以去年來說，一家子公司連續三年每年虧一億元經輔導後，現在只虧200萬元，都是要努力才會改善。

而對於大陸經濟復甦速度慢，影響統一中控營運，羅智先表示，統一中控在大陸太渺小「渺小到若說大環境會有影響就太誇大」，因此挑戰在於自己不要犯錯誤，若是犯錯就要付很大代價，這跟競爭者不見得有太大關係。

羅智先稍早在法說會指出，5年內統一中控營收翻倍達到人民幣500億元規模，這只要每年營收有8～12％的成長幅度即可達到，但重點是中間不能摔跤，否則就要花更長時間修補。

統一去年營收突破5,000億元創歷史新高，對於何時會達到6,000億元大關，羅智先則認為6,000億元意義不大，更是理所當然，主要就是併購量販龍頭家樂福後，營收一合併，很容易就達到6,000億元。

羅智先表示，家樂福因為要出售，加上政府審核交易案等，這一兩年業務會處在停頓階段，在交割後要如何發揮綜效，營收突破7,000億元才是要努力的方向，但是詳細的時間表就先放在心裡。

但家樂福一旦完成交割，會否有人事異動，羅智先也說，家樂福能成為量販龍頭，一定有其道理與文化，因此會盡量保持穩定，總經理不會更換，也會尊重留下來得資產。