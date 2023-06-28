國安會前秘書長金溥聰將擔任國民黨總統參選人侯友宜的競辦執行長，令外界高度關注。對於「金小刀」還鋒不鋒利？民眾黨主席柯文哲28日到鎮瀾宮參香受訪表示，金有一定的實力，對選情一定會有幫助。

柯文哲表示，金溥聰當過駐美代表、國安會秘書長，有一定的實力，對選情一定會有幫助。另外，媒體詢問「金溥聰說要跟你PK，然後把賴清德邊緣化」，柯文哲則說，「哈！哈！哈！金也是學者出生，還好啦。」