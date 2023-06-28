高雄一名黃姓男子先前到朋友家中拜訪，未料黃男明知朋友的女兒A為中度智能障礙者，竟趁著朋友睡覺之際，拉著A女的手撫摸自己的生殖器猥褻得逞。橋頭地院審結，依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑8月，緩刑3年，期間付保護管束。可上訴。

判決書指出，黃男與A女的父親為朋友，明知A女為中度智能障礙者，仍基於乘機猥褻的犯意，於2022年1月前往A女家中拜訪時，趁朋友正在睡覺，便以手觸摸A女臀部，還掏出生殖器，拉A女的手撫摸，要求A女用胸部夾住自己的生殖器摩擦，猥褻得逞。

全案曝光關鍵在於，湊巧照護機構的司機抵達A女家中準備搭載A女父親，發覺黃男舉止詭異的從椅子上起身，司機隨即向照服員反應，由照服員通知家屬調閱監視器畫面報警處理，全案才曝光。

橋頭地院審理時，黃男稱是A女主動這麼做，並非他要求，且大家都熟識，A女才會摸他的生殖器等語，但法官不採信，法官認定黃男只為了滿足個人性慾，利用被害人心智缺陷不知道抗拒之際，做出猥褻行為，明顯漠視被害人性自主權，破壞A女對人的信任，審酌黃男已與A女達成調解，A女也願意給予黃男緩刑機會等情狀，依犯乘機猥褻罪，判處黃男有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。可上訴。