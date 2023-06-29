新北市一名按摩師阿仁（化名）前往女客戶家提供「到府按摩」服務，竟在過程中趁機伸出狼爪，撫摸女子胸部、下體，甚至將手指滑進私密處，對其強制性交得逞；法官依犯強制性交罪，判處阿仁有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，阿仁（化名）去年4月2日上午11時許，前往A女住處提供「到府按摩」服務，怎料阿仁竟趁這個機會，先撫摸A女胸部及外陰部，並不顧其表示反對之意，強行將手指插入A女陰道，為強制性交行為1次得逞，事後A女到醫院驗傷，並報警提告。

法官審酌阿仁為一己私慾，違反A女意願對其為強制性交之犯行，顯對A女身體自主權毫不尊重，造成其身心受創，並留下難以磨滅之陰影，嚴重損害其自尊、人際關係及未來發展，對於A女負面影響至深且遠，堪認阿仁所為造成之損害甚鉅。

法官考量阿仁犯罪動機、目的、手段、情節及犯後終能坦承犯行，並與A女達成和解，且已依約賠償等一切情狀，依犯強制性交罪，判處阿仁有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定之日起2年內，接受法治教育課程4場次。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。