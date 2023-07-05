屏東某國小老師藉著幫小六少女複習數學，涉嫌趁機從後方環抱，還將手伸入少女衣服內撫摸胸部，高雄高分院審理後，依強制猥褻罪，判老師有期徒刑3年10月。可上訴。

判決指出，這名老師從2015年8月起在屏東縣某國小任教，2019年11月27日中午午休期間，他藉機找少女到電腦教室複習數學。趁著少女練習數學題時，老師將少女坐的椅子移到他的前方，從背後環抱，再將伸手撫摸胸部等部位。隔天數學考試少女拿下高分，後來少女才將老師襲胸的過程再告訴媽媽，氣炸的媽媽跟親友向校方通報，才揭發狼師真面目。並被屏東地院判處有期徒刑3年10月，他不服上訴。

該名老師稱他沒有單獨和少女在電腦教室，他也不可能拿段考題目給少女練習，同學拿高分是因為他出題都出重複題目，何況若少女被他襲胸，學習應該有影響，但她那次段考拿下高分，否認犯行。

但高雄高分院審理時，合議庭發現少女第一次段考僅拿46分，排名吊車尾，第二次段考卻拿到96分，排名第二，第三次段考卻75分，排到第5名，看得出3次段考成績明顯有差異。

合議庭認為，少女平時乖巧溫順，過去並無情緒相關問題，但事發後，出現明顯的反覆經驗創傷、逃避、過度警醒、焦慮及失眠困擾，也曾被家屬觀察到有自傷行為，有明顯創傷後壓力症候群的相關症狀。認定老師對少女猥褻，因此駁回上訴，維持判刑3年10月。可上訴。

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