民眾黨總統參選人前日上午批評，邱顯智說當年是為了擋下服貿而逐條審查，不是代表「你是一個陰險狡詐的政客嗎？」王婉諭說，柯文哲有沒有自己想過，當他成為柯文哲醫師的時候，他反服貿，今天成為柯文哲主席，他要重啟服貿，他是不是更是陰險狡詐。

邱顯智表示，基本上說明自己的立場，為國家努力，並不是陰險狡詐，反而非常真誠，當初參與學運就是希望台灣不能夠像馬英九政府一樣親中，對台灣來講是非常危險，因為意圖跟獨裁國家成為共同市場。

他強調，反服貿運動，自己參與其中，跟這麼多人努力，是非常辛苦的運動，必須冒著被警察打，有人被打到鮮血如注，當初是反黑箱、反服貿，如果不是反服貿不會有50萬人，甚至冒著生命危險願意站出來。

邱顯智指出，當初因為不能跟獨裁國家進行共同市場，到現在還是存在，國台辦現在講雙贏，現在全世界都是離開中國大陸，美中貿易戰，美國在制裁中國大陸，如果台灣又跟中國大陸綁在一起，成為共同製廠，變成美國制裁中國大陸，也在制裁台灣，現在台灣就沒辦法跟美國、日本站在一起。

邱顯智舉例，竹科去年有這麼多的營收，電子業、機械業將近5000億超徵稅額，因為跟美國、日本、韓國站在一起，產業鍊裡作用非常清楚，當初台灣跟中國大陸的關係是民主國家跟獨裁國家關係，現在結構沒有改變，反而中國大陸對台灣的敵意，比起10年前加深，怎麼會跟一個日日夜夜都想併吞、充滿敵意、365天都在軍機繞台的國家形成共同市場，總統候選人如果提出重啟服貿的政見，他覺得非常不負責任也非常不應該。

邱顯智認為，中共的立場始終一致，就是要以經促統，為什麼北京對服貿非常熱衷，今天有一個台灣領導人願意通過服貿，北京當然舉雙手贊成，「毒藥要讓你吃下去，你還真的要把它吃下去，想要對你心懷不軌的人，其實要非常的小心」。

他重申，發出警告意見的人都是非常真誠，希望台灣往好的方向，太陽花學運的口號柯文哲非常清楚，「自己的國家自己救」、「今天不站出來，明天站不出來」、「如果獨裁成為事實，革命就是義務」、「今日香港、明日台灣」等，不只是反黑箱，是救國運動。

王婉諭也批，「一只手指指著別人，其他手指指著自己，柯文哲說我們陰險狡詐的政客，他有沒有自己想過，當他成為柯文哲醫師的時候，他反服貿，今天成為柯文哲主席，他要重啟服貿，他是不是更陰險狡詐，我覺得他必須對社會大眾交代」。

王婉諭表示，民進黨把兩岸監督條例擱置怠惰，民眾黨如果認為這是重要的事情，是不是應該也要推出相關法案，但是民眾黨並不是沒有立法委員、並不是沒有黨團，為什麼直指大家怠惰，卻完全不推出法案。

王婉諭強調，「10年前我們反服貿，10年後我們仍然反服貿」，相關法規都是堅持理想繼續往前進的，柯文哲應該要跟大家說清楚，「今天支持服貿，是不是支持九二共識？」過去反服貿，今天支持服貿是為什麼，柯文哲認為中央政府有怠惰，不處理兩岸監督條例，那民眾黨是不是怠惰，不積極監督。