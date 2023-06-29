新北市幼兒園被爆出疑似餵藥疑雲，新北地檢署29日公布板橋幼兒園孩童的檢驗結果，36位幼童毛髮檢驗結果均未檢出「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」。對此，人在苗栗縣參訪的新北市長侯友宜表示，真相雖然釐清但他感到心情沉重，他認為造成社會人心不安，該負責的政治人物，應該要負起責任。

侯友宜表示，檢方剛剛公布孩童毛髮檢驗結果是陰性，這1個半月以來的社會矚目案件，總算是真相大白，當真相出來後，他的心情非常沉重，因為孩子們的健康是一輩子的事情，這過程中政治人物不斷抹黑造謠，製造社會對立衝突，讓家長跟幼保老師產生不信任感。

他說，這段時間大家被撕裂的感情，他看在眼中心裡非常難過，選舉只是一時的，政治是一個負責任的態度，想想看台灣社會，人跟人之間應該是信任、友善跟包容的，不該用政治選舉操弄方式，讓社會對立跟衝突不斷加深。

侯友宜表示，大家期待的社會是往正向、合作，是用包容的心、寬容的態度，讓真相釐清才是正確的方式，他在此呼籲社會期待的政治，是個有社會公平正義、讓人民信賴的政治，這陣子讓社會造成動盪不安，該負責的政治人物，應該要負起責任