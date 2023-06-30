華紙（1905）今（30）日舉行股東會。永豐餘集團二代掌門人何壽川先爆料，旗下永豐餘（1907）、華紙用固體廢棄物轉化為代煤能源後，剩下的一點飛灰、底灰（Ash），開發出非水泥的新綠色建材，以後大家就不用去挖山開採水泥。華紙去年已使用新綠色建材在花蓮廠蓋出一面牆，未來希望華紙可以蓋一棟宿舍，證明給市場和全球看。