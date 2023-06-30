不僅如此，永豐餘攜手成大打造「成大建築未來工作室 - 永豐餘循環經濟示範基地」，由永豐餘提供廢棄秸稈製成的nPulp漿板及華紙提供工業餘料，設計成辦公室、教室傢俱，用農工業餘料轉化成建材。

據了解，永豐餘跨足建材市場，一直有興建好宅與綠建築的想法，將在紙類生產累積的循環經濟經驗與智慧應用到住宅，整合水循環、再生能源循環境經驗，提供水氣電自給自足，與營建業者合作，希望蓋出全球首批循環經濟住宅。

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