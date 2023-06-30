不僅如此，永豐餘攜手成大打造「成大建築未來工作室 - 永豐餘循環經濟示範基地」，由永豐餘提供廢棄秸稈製成的nPulp漿板及華紙提供工業餘料，設計成辦公室、教室傢俱，用農工業餘料轉化成建材。
據了解，永豐餘跨足建材市場，一直有興建好宅與綠建築的想法，將在紙類生產累積的循環經濟經驗與智慧應用到住宅，整合水循環、再生能源循環境經驗，提供水氣電自給自足，與營建業者合作，希望蓋出全球首批循環經濟住宅。
華紙（1905）今（30）日舉行股東會。永豐餘集團二代掌門人何壽川先爆料，旗下永豐餘（1907）、華紙用固體廢棄物轉化為代煤能源後，剩下的一點飛灰、底灰（Ash），開發出非水泥的新綠色建材，以後大家就不用去挖山開採水泥。華紙去年已使用新綠色建材在花蓮廠蓋出一面牆，未來希望華紙可以蓋一棟宿舍，證明給市場和全球看。
不僅如此，永豐餘攜手成大打造「成大建築未來工作室 - 永豐餘循環經濟示範基地」，由永豐餘提供廢棄秸稈製成的nPulp漿板及華紙提供工業餘料，設計成辦公室、教室傢俱，用農工業餘料轉化成建材。
據了解，永豐餘跨足建材市場，一直有興建好宅與綠建築的想法，將在紙類生產累積的循環經濟經驗與智慧應用到住宅，整合水循環、再生能源循環境經驗，提供水氣電自給自足，與營建業者合作，希望蓋出全球首批循環經濟住宅。
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