全球第2大時尚服飾零售業者H&M，第2季獲利超過市場預估，股價飆升18.2%，並重寫一年多新高，漲幅在斯德哥爾摩股市中數一數二。今年迄今已狂飆60%的H&M，也推升歐洲零售類股上漲1.8%。

西班牙IBEX指數漲0.3%，初步來看當地6月消費者物價年增1.9%，漲幅創2021年3月以來最低。所以，西班牙也成為歐元區大型經濟體當中，第一個將通膨降至2%以下的國家。

收在平盤的德國DAX指數表現孱弱。根據已公布的數據，這個歐元區最大經濟體，5月通膨好不容易從4月7.2%降到6.1%，但6月又突然增至6.4%，跌破市場眼鏡。

分析師認為，德國今年初到5月的物價持續下降，但6月消費者通膨不降反升，應該只是短期現象。因為，去年鐵路車票暫時降價，造成比較基期較低，故上個月的數值才會一下子又增加。

美國最新的初次申請就業補助金人數意外下降，以及第一季GDP大幅上修至2%，顯示美國經濟的韌性，故聯準會接下來可能會再次升息。28日，歐美央行代表曾在葡萄牙的一場主題為，高利率應該持續久一點的會議中表態升息。

線上金融商品交易平台Capital.com認為，各國央行不是不能升息，只是不要把經濟推向衰退階段，確定經濟還是能持續成長的話，這些央行的行長應該就可以調升利率。

全球央行最近都釋出升息的鷹派信號，瑞典央行也如預期將當地政策利率上調25個基本點，也就是一碼，並預測今年至少還會再升息一次。瑞典的利率，從新冠疫情時0%，升至目前3.75%。

個股方面，法國汽車製造商雷諾，近期推出的車款大受市場歡迎，故上修全年財測，股價應聲大漲5%。雷諾汽車是法國大型績優股中漲幅最大的一支股票，也激勵汽車類股上漲1.3%。