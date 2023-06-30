據新華社報導，統計截至2022年12月31日，中國共產黨黨員總數為9804.1萬名，比2021年底淨增132.9萬名、增幅為1.4％，並截至2022年底，全大陸的入黨申請人有2096.2萬名、入黨積極分子1050萬名。從組織架構上，中國共產黨現有基層組織506.5萬個，比2021年底淨增12.9萬個、增幅為2.6％。其中基層黨委28.9萬個，總支部32.0萬個，支部445.6萬個。

進一步觀察中共黨員的性別、民族和學歷細節，其中女性黨員2930.2萬名、占總數29.9％；少數民族黨員744.5萬名、占比7.6％。同時大專及以上學歷黨員5365.4萬名、占比54.7％。

觀察黨員年齡，在30歲及以下者1243.5萬名、31至35歲1150萬名、36至40歲1035.6萬名、41至45歲896.6萬名、46至50歲929.1萬名、51至55歲897.5萬名、56至60歲915.9萬名，並有61歲及以上黨員2735.9萬名。