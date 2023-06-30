國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨要求副總統賴清德與其團隊24小時內為板橋幼兒園案造謠事件道歉，等不到賴方道歉，侯辦發言人陳柏翰表示，賴清德還躲在小雞身後，屆滿24小時仍不願發揮道德良知向社會道歉，侯辦將於明日上午前往台北地檢署，按鈴控告賴清德及戴瑋姍加重誹謗。

陳柏翰表示，昨日新北地檢新聞稿已清楚說明，幼童毛髮並未檢測出苯巴比妥等藥物，民進黨還要繼續狡辯、撕裂台灣社會，侯友宜在今天上午已針對自身的情急發言，向幼兒園老師道歉，反觀賴清德仍默不做聲。

陳柏翰表示，提告不是濫訴，而是希望賴清德能夠發揮作為公眾人物應有的良知，為自己的行為負責。

陳柏翰說，侯辦昨日要求賴清德道歉，至今已屆24小時，這段時間包括中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀也表示幼教老師受到網軍大量的攻擊，呼求賴清德應該站出來保護幼教老師，無奈迄今都沒有得到任何回應，因此我們只好藉由提告，讓賴清德親自公開道歉，向社會大眾說清楚。

陳柏翰指出，事件發生初始，民進黨立委力羅致政6月2日就召開記者會，影射幼兒園餵毒長達兩年，隨後賴清德辦公室發言人戴瑋姍等一眾黨公職先後跟進造謠餵毒，這些無論是臉書貼文還是記者會，皆有可考。

而賴清德在6月10日的公開發言「巴比妥稍有不慎就會抑制呼吸中樞，也會因此失去寶貴性命，這樣的抑制劑，竟是透過教師非醫護人員，也沒根據醫療情況餵食給這麼小的孩子」更是散播恐慌的來源，即便日後已經質譜儀檢測結果確定檢驗為陰性，賴依然在6月18日持續造謠「如果孩子有戒斷症狀，幼兒園也確實有餵食彩虹藥水」，棄自身醫生專業於不顧，這就是所謂「溫暖醫師的角度」。

陳柏翰說，不只賴清德及民進黨籍民意代表造謠餵毒，上自行政院長陳建仁，下至行政院副院長鄭文燦、衛福部次長王必勝，為了選舉更是無所不用其極，試圖帶風向，誤導大眾認為新北延誤處理，完全是國家級造謠中心，到底是誰造成社會恐慌，居心叵測的人是誰？