中國經濟增長乏力的證據不斷湧現，外界已開始質疑中共是否採取了力度足夠的行動來扭轉局面，研究中國經濟的專家認為，對外貿易惡化的情況嚴重，疲軟的經濟數據可能迫使中國政府出台更多寬鬆政策。

《華爾街日報》引述中國國家統計局週五公佈數據稱，6月份製造業連續第3個月萎縮，非製造業疲軟，兩者的新訂單雙雙下降。製造業和非製造業的就業人數都有所下降，表明令人擔憂的就業崗位短缺正在惡化，尤其是年輕人更嚴重。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)駐新加坡研究中國問題的經濟學家盧姿蕙(Louise Loo)說，這些數據可能會促使中國政府出台更多寬鬆政策，因為經濟中的貿易部分確實惡化了。如果不進行大刀闊斧的改革，這些挑戰將威脅中國長期增長潛力。

中國國家統計局公佈，6月份官方製造業採購經理人指數(PMI)從5月份的48.8小幅升至49，但未能越過50這一榮枯分水嶺。6月份的從業人員分類指數降至48.2，為連續第4個月處於收縮狀態，凸顯出勞動力市場持續面臨的壓力。5月份，16-24歲人口調查失業率達到創紀錄的20.8%，部分原因是製造業的工作崗位流失。

中國決策者也採取了一些措施，例如出口企業減稅、允許人民幣貶值，但來自海外的需求仍在下降。中國6月官方製造業PMI中的新出口訂單分類指數繼續下降，跌至5個月低點46.4。6月份服務業商務活動指數進一步下降，從5月份的53.8降至52.8。6月份非製造業從業人員指數、非製造業新訂單指數都出現連續性萎縮現象。

經濟學家預計，中國政府仍然不願向國內經濟注入大量信貸，部分原因是隨著越來越多的家庭和公司轉向償還債務，而不是消費和進行新的投資，對貸款的需求一直疲弱。到目前為止，中國也沒有像在全球金融危機時那樣，啟動一輪大規模的政府開支潮。

儘管中國經濟持續疲軟，但基本上仍有望實現5%左右的年度增長目標，這會降低中國政府依靠大規模支出來提振經濟的緊迫性。不過，經濟學家警告說，這種克制也許要付出代價。凱投宏觀稱，除非很快推出具體的支持措施，否則最近的需求低迷有可能陷入惡性循環。