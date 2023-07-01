一名任職竹科的經理，意外發現妻子妻子手機內，與同部門資深工程師經常出現曖昧鹹濕對話，甚至還有與二人裸身床照，還一起同遊日本滑雪，即使東窗事發，仍繼續交往，氣得向小王求償80萬元，法院審理後，判小王賠償35萬元。

根據判決書，該名工程師丈夫向法院提告表示，妻子小美進入某電子公司上班後，就與同部門工程師偷情，某日無意間翻閱小美手機時，發現小美與小王經常傳露骨曖昧簡訊，經質問後，小美坦承兩人已發生性行為，但東窗事發後，小美竟仍繼續小王交往，甚至經常在小王家中過夜。

兩人還於112年1月14日及同年1月23日搭乘同一班機往返日本，期間並於1月21日至23日共遊日本且同住一處，兩人交往期間已發生至少23次性行為。讓丈夫為此身心受創，還須獨自照顧年僅11歲且領有輕度身心障礙之未成年子女，因此向小王求償80萬。

但小王辯稱，與小美僅為一般同事關係，除工作上以外沒有私交，亦不知小美已結婚，直到收到存證信函後才知道她是有夫之婦。至於裸身與小美合照，是因為小美為感謝工作上照顧，送零食點心至被他住處，因他平時在家習慣裸露上半身，小美也不在意，所以才拍照合影。

小王也強調，至於去日本旅遊，他與另一名女性友人前往日本旅遊，是因二人請假時間不一致，故由王女先行出發至日本，小美得知他一人獨自搭機前往日本，才表示也要前往日本找友人，擔心獨自搭機乏味，才說要一起去。在日本期間兩人分道揚鑣，返台前才與小美會合，一同搭機返國。

但法官審閱兩人對話紀錄，小王曾對小美說「你快去離婚，我也想你、那還要跟我做愛嗎？」小美則回「我不想只是當砲友、如果你沒有跟別人做愛，我就會跟你做愛。」小王又回「用老二塞你嘴巴裡。」法官認定，小王行為不合理情節，始終矢口否認的態度，最後判賠35萬元。