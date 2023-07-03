每年下半年為公發公司股利發放高峰期，投資人都會收到一堆紙本股利發放通知書。現在投資人只要登入eNotice平台，完成註冊並啟用電子服務，且公發公司委託集保處理股利發放電子通知，即可透過電子郵件及集保e手掌握App收到電子通知。

為吸引更多投資人採用eNotice服務，集保結算所特別舉辦註冊抽獎活動，無論手上是否持有股票，即日起至9月底透過集保e手掌握App、證券商App連結或直接登入股東e服務平台，完成註冊並同意接收服務，即可參加多重抽獎。

集保結算所表示，「早鳥喝咖啡」、「週週獎不完」、「月月送大獎」及「驚喜快樂送」等活動不僅免費且獎項豐碩，共有超商咖啡券、超商電子禮券、郵政禮券等逾6萬個獎項，最高獎金20萬元、總獎金超過千萬元，且越早同意接收中獎機率越高，歡迎把握機會共襄盛舉。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所持續深耕股務數位化服務，包括電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）、股務事務電子通知（eNotice）等，逐步建立完善的股務數位服務生態系。

林丙輝表示，集保結算所此次推出eNotice平台服務，希望讓公開發行公司及投資人接收股務訊息更具效率，提升整體證券市場數位化發展，並積極實踐ESG永續理念，充分響應節能減碳，並體驗數位科技帶來的便捷服務。