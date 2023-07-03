人生在世難免有需要幫助的時候，這時如果能有一個以真心相待的朋友在身邊，就能和對方一起度過難關。命理網站《靈匣網》分享，生肖屬雞、虎、牛和羊的人總是以真心待人，甚至為了對方可以拋下一切，是值得深交的好朋友。

▎生肖雞

屬雞的人個性溫柔，無論對待家人還是朋友，態度都十分溫和友善，只要朋友有困難，就會盡自己所能去幫助對方，即使當下他的狀況也不是很好，但屬雞的人仍願意拋下一切幫助朋友，有時甚至會影響到自己的生活。

▎生肖虎

屬虎的人非常講義氣，對待身邊的朋友都很好，加上極具領導能力，因此很多人都願意跟隨他、和他一起做事，而且屬虎的人特別有責任感，能照顧好每個人，只要有人有困難，他就會義不容辭去幫忙。

▎生肖牛

屬牛的人個性忠厚老實，對待朋友十分忠誠，只要別人對他付出一點真心，他就會「加倍奉還」，且從來不計較自己付出了多少，堅信雙方的友情是無價的，所以就算付出得比對方還要多更多，他也覺得沒關係。

▎生肖羊

屬羊的人不管什麼時候都充滿幹勁，從來不會因為一點小事而放棄，他對待朋友也保持一樣的態度，不管和朋友在一起做什麼事都滿腔熱血，當對方遇到困難時，屬羊人就會拋下自己的一切，捨身幫助朋友。