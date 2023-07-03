旅美好手林子偉趕在3日報名截止前報名今年中職選秀，效力統一獅的堂哥林岱安直呼開心，認為這對台灣職棒來講絕對是很大的話題，「再來就是我們能夠在球場一起打球，只是不知道能不能同隊。」

高苑工商畢業後，林子偉就赴美打拚，近年都在獨立聯盟打球的他今年又與長島鴨隊續約，3月的世界棒球經典賽他披上中華隊戰袍，近日與經紀公司討論過後決定回台投入中職選秀。

今年季中選秀獅隊握有第3順位的探花籤，總教練林岳平認為應該沒有機會能夠選到林子偉，「因為台鋼不選，富邦也會選走，我們只能守株待兔。」

看到堂弟林子偉決定回台發展，林岱安說：「我絕對是開心的啊！」他指出2方面，第1是林子偉回來對台灣職棒絕對是很大的話題，再來就是2人能夠在球場一起打球。

林岱安之前在牛棚接捕時不慎被球砸到下巴，近期都在養傷，他說：「明天會去拆鋼絲，之後還要再處理牙齒。」